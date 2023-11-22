نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. صلاح رمزي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المنتج والفنان الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي تريند محرك البحث “جوجل”، فور إعلان الفنان شريف رمزي عن خبر رحيل أخيه بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة لمدة عامين، وانتشر الخبر كالصاعقة على قلوب محبيه.

وكتب شريف رمزي عبر الاستوري الخاص بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تعليق قال فيه:"البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

وفو مشاركة شريف رمزي لمنشوره نال على تعليقات كثيرة من نجوم الوسط الفني وجماهير السويشيال ميديا، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يصبرك على فراقه، اللهم اجعله من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب، وغيرها من التعليقات".



موعد ومكان جنازة شقيق شريف رمزي



وأقيمت جنازة صلاح رمزي، اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن منهم ريهام عبد الغفور، أشرف زكي، الإعلامي رامي رضوان.



من هو صلاح رمزي؟

صلاح رمزي هو شقيق الفنان شريف رمزي، وعمته هدى رمزي، وهو نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وقد عمل صلاح في أعمال فنية قليلة أبرزها فيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وعمل وأيضًا في فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.