انت الان تتابع خبر لماذا لم تتزوج ميرهان حسين حتى الآن؟.. إجابة الفنانة الصريحة فاجأت الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ميرهان حسين عن سر عدم زواجها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت: "عشان بحب الروقان ومش بحب النكد ومابحبش للزعل واحترام مساحتي الشخصية واحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما لقيت الشخصية اللي انا عليها دلوقتي ولسه ملاقتش الراجل مايخذلنيش في حاجه من دول".

وتابعت: "ماستحملش الراجل اللي مش قد كلمته ووعوده ولا الراجل اللي ما بيشوفش أنه غلطان ولا القاسي غليظ القلب وطبعا ولا الكداب ولا الخاين ولا اللي مابيغرش ولا بتاع الستات ولا سليط اللسان ولا البخيل ولا اللذي اذا خاصم فجر ولا اللي ميقدرنيش ولا اللي مبيعرفش يضحي ولا العنيد وممكن استحمل كل دول لو دمه خفيف وبيضحكني".

كما تحدثت ميرهان حسين عن المواصفات التي تتمناها في شريك حياتها، وقالت: "يكون راجل قد كلامه قد وعوده يحسسني بالأمان يكون حنين و طيب وبيحترمني قبل ما يحبني بجنون ويموت في دباديبي ويعشقني عشق العشقنيقه كلهم انا بقولك اهو ويكون سند ويكون صديق وبيفهمني وبيعاملني كطفلة ودمه خفيف".