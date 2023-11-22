انت الان تتابع خبر بعد أن تنبأت بوفاة أشرف مصيلحي.. ليلى عبد اللطيف تثير فزع الجميع بنبوءة مخيفة عن عادل إمام!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجرت العرافة الملقبة بسيدة التوقعات ليلى عبداللطيف مفاجأة كبيرة بعد أن تنبأت بوفاة الفنان أشرف مصيلحي.

وكانت عبد اللطيف قد تحققت نبوءتها بوفاة الفنان أشرف مصيلحي يوم أمس حيث قالت ضمن توقعاتها التي أطلقتها للعام 2023، إنّ فنان مصري سيموت بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

من جانب آخر صدمت ليلى عبد اللطيف الجمهور بنبوءة مرعبة قالت فيها إن اسم الزعيم عادل إمام سيشغل العالم، ما أثار مخاوف الجميع في ظل الشائعات التي تكررت مؤخراً عن تدهور صحته تارة ووفاته تارة أخرى.

ورد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، على شائعات اعتزال الزعيم بسبب مرضه معربا عن استيائه الشديد بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر.

وأضاف: «الأسرة تعبت وزهقت من كتر الشائعات اللي بتتكتب عن الزعيم كل فترة، واللي بيكتب أخبار أن الزعيم مريض أو اعتزل مش لاقي حاجة يعملها، ولا أعرف ماذا أقول لمروجين لتلك الشائعات، والله العظيم الزعيم زي الفل».

من جهتها كشفت الفنانة شيرين عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام قائلة :"الفنان الكبير والزعيم عادل إمام يتابع الحركة الفنية وأنا على تواصل دائم معه وهو في صحة جيدة والحمد لله.. ومتابعة حيدة للحياة الصحية للزعيم وعلاقتي جيدة به وأتواصل معه وأسرته، متمنية على الجانب الآخر الشفاء للنجم صلاح السعدني.

وقالت خلال حوارها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر قناة الحياة: "غضبت بشدة من شائعة إصابة الزعيم بالزهايمر، موجهة مناشدة إلى الجميع بأن نحترم رموزنا الفنية".