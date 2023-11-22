تفاصيل شخصية تارا عماد في مسلسل "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة تارا عماد، حاليًا في مسلسل "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، ومن المقرر عرضه يوم الأحد المقبل على قناة dmc،وتجسد خلاله شخصية طبيبة بيطرية تدعى كيان تعيش قصة حب مع شريف سلامة، وتظهر أيضًا بدور شقيقة حمزة العيلي ولهما شقيقة ثالثة تجسد دورها الفنانة رحاب عرفة.



ما هي أحداث مسلسل "العودة"؟

ينتمي مسلسل "العودة" اللي الدراما الصعيدية، ويناقش العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الذهب.



من هم أبطال مسلسل "العودة"؟

يضم مسلسل "العودة" مجموعة من الفنانين منهم: شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور.

والمسلسل من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.



ما هي آخر أعمال حمزة العيلي؟

يعتبر مسلسل "رسالة الإمام" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، هو آخر أعمال الفنان حمزة العيلي، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

من هم أبطال مسلسل "رسالة الإمام"؟

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة: خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون.



ما هي آخر أعمال تارا عماد؟

شاركت الفنانة تارا عماد مؤخرًا في فيلم "بيت الروبي"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بالسينمات وحقق إيرادات بلغت 130 مليون جنيه.

من هم ابطال فيلم "بيت الروبي"؟

فيلم بيت الروبي بطولة عدد من الفنانين منهم:كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.