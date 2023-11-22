لهذا السبب.. خروج فوازير دينا الشربيني من رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من النشاط الفني، حيث تستعد للمشاركة في رمضان 2024، ومن ضمن أعمالها فوازير رمضان التي تم تأجيلها منذ عام حيث يتم التأجيل للمرة الثانية على التوالي وتغيب الفوازير عن رمضان 2024.

ما أسباب تأجيل فوازير دينا الشربيني عن رمضان 2024 ؟

وسبب تأجيل الفوزاير يعود للتحضيرات الضخمة التي تشمل أغاني واستعراضات وتمثيل، ويستغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا، لذا قرروا تأجيل الفوازير عن رمضان المقبل حتى تخرج بشكل جيد.

أبرز النجوم المشاركة في فوازير دينا الشربيني

ويشارك في بطولة فوازير دينا الشربيني، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رنا رئيس، محمود الليثي، توني ماهر، عبدالباسط حمودة وآخرين، حيث لم تستقر الجهة المنتجة على اسم للمشروع حتى الآن.

ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟

يذكر أن دينا الشربيني، شاركت مؤخرًا في رمضان الماضي بمسلسل “ كامل العدد ” المكون من 15 حلقة، وتم عرضه عبر المنصات الالكترونية، حيث حقق هذا العمل نجاح كبير، حيث يستعد صناع العمل للتحضير إلى الجزء الثاني ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

جدير بالذكر،أن بدأ أبطال مسلسل كامل العدد بطولة الفنانين شريف سلامة ودينا الشربينى التحضيرات الأولية للمسلسل، إذ ينشغل المخرج خالد الحلفاوى بمعاينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى البدء فى اختيار وترشيح باقى الممثلين وتحديد موعد بدء التصوير، إذ لم تتعاقد أسرة المسلسل رسميًّا حتى الآن إلا مع الفنانين شريف سلامة ودينا الشربيني، والجزء الثانى من المسلسل يتكون من 15 حلقة، وكان الجزء الأول من العمل قد تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وشارك فى بطولته إسعاد يونس وأحمد جمال سعيد.