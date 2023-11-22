تعرف على تفاصيل شخصية مي كساب في مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة مي كساب، حاليًا في بطولة مسلسل "العتاولة" الذي يجمع بين النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024، وتجسد خلال الأحداث شخصية طليقة الفنان أحمد السقا.

من هم أبطال مسلسل "العتاولة"؟

ينتمي مسلسل "العتاولة" إلى نوعية الدراما الشعبية الإجتماعية، وهو مكون من 30 حلقة، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، وتواصل الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع باقي الفنانين.

ما هي آخر أعمال مي كساب؟

شاركت الفنانة مي كساب في الماراثون الرمضاني الماضي لهذا العام 2023، في مسلسل "جعفر العمدة" من بطولة النجم محمد رمضان،وقد حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدر مسلسل "جعفر العمدة" تريند مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرضه.

من هم أبطال مسلسل "جعفر العمدة"؟

ضم مسلسل "جعفر العمدة" عدد من الفنانين منهم: محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، عصام السقا، چوري بكر، أحمد فهيم، أحمد داش،منذر ريحانة،طارق النهري، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر،والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

من هم أبطال مسلسل "اللعبة"؟

كما تقوم الفنانة مي كساب بالتحضير لتصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد الموسم الرمضاني القادم،ويضم العمل عدد من الفنانين منهم: شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي،ميرنا جميل، محمد ثروت، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب،وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي وإخراج معتز التوني.

ما هي تفاصيل فيلم "الخميس إللي جاي"؟

أما في السينما فيعرض لها، حاليًا فيلم "الخميس إللي جاي"، تدور أحداثه "في إطار كوميدي فانتازي إجتماعي،ويضم عدد من الفنانين منهم: عمرو عبد الجليل، إسلام إبراهيم، إيمان السيد،حسام داغر، محمد طعيمة،أحمد سلطان،ليلى عز العرب، سليمان عيد، والفيلم من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.