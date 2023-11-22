انت الان تتابع خبر "يستعد للسفر".. اصابة الفنان أحمد السقا الخطيرة في عينه يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد باصابة الفنان المصري أحمد السقا إصابة خطيرة في عينه خلال تحضيره لاحدى أعماله القادمة.

ولم تكتفي بعض المواقع من نشر هذا الخبر، بل اكدوا أنه يستعد للسفر من أجل العلاج، الأمر الذي صدم الجمهور متسائلين عن صحته.

وفي أول تعليق على هذا الامر، نفى الفنان أحمد السقا ما تم تداوله من شائعات خلال الأيام الماضية، حول إصابته في عينه واستعداده للسفر من أجل العلاج.

أحمد السقاء ابدى استغرابه من انتشار مثل هذه الشائعات، موضحاً أنه يعمل حالياً على تصوير مسلسله الجديد جولة أخيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك من خلال بيان صحفي له.

ويخوض أحمد السقا مسلسل جولة أخيرة، والذي يعتبر أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية.