نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... بوسي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة بوسي مؤشر البحث “جوجل”، وذلك فور طرحها لأحدث أغانيها، والتي حملت عنوان “مش شايفنهم”، والتي تخطت نسبة مشاهداتها حاجز الـ20 مليون مشاهدة، وذلك عقب أيام قليلة من إعلان طلاقها من مصفف الشعر هشام ربيع، بعد زواج استمر لمدة عام ونصف.



انفصال بوسي عن هشام ربيع

وقد أكد هشام ربيع، رجل الأعمال الذي كان متزوجًا من بوسي، في تصريحات صحفية له أن الانفصال تم بشكل هادئ وتم إنهاء كل شيء بصورة وديّة بينهما، وأضاف أنه لن يتحدث عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الموضوع أو يؤثر على حياته الشخصية في المستقبل.





وأوضح أنه اتخذ هذا القرار تجاوبًا مع موقف زوجته التي تعرضت لابتزاز، وأضاف أنهما واجها العديد من المشاكل منذ الزواج، وأن الأطفال ووالدتهما تأثروا سلبًا جراء ذلك، معربًا عن استيائه مما قامت به بوسي، حيث لم تكن موجودة إلى جانبه في تلك الظروف الصعبة، بل فضلت وقوف أم الأطفال فقط إلى جانبه



تفاصيل أغنية “مش شايفنهم” لبوسي

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.