تفاصيل شخصية أمينة خليل في فيلم”فرقة الموت”

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة أمينة خليل في فيلم”فرقة الموت”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلال الأحداث شخصية زوجة الفنان أحمد عز، والفيلم تدور أحداثه في أطار تاريخي أكشن.

من هم أبطال فيلم “فرقة الموت”



بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب،والفيلم تدور أحداثه في إطار تاريخي أكشن تشويقي في الصعيد.

آخر أعمال أمينة خليل



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، هو مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حقق مسلسل الهرشة السابعة نجاحًا كبيرًا وأشادات واسعة من قبل الجمهور والفنانين، وتصدرت بعض مشاهد تريند تويتر والفيسبوك وجوجل، واستطاع المسلسل أن يدخل قلوب الجمهور نظرًا لقرب أحداثه من أحداث الحياة اليومية والأجيال الجديدة، ونال إعجاب فئة كبيرة من الجمهور الشباب.

وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد شاهين، على قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.