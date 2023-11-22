نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية “مش شايفنهم”تتخطى حاجز 20 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت المطربة بوسي، نجاحًا كبيرًا، بأغنيتها الجديدة“مش شايفنهم”، حيث تخطت نسبة مشاهداتها 20 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

وفي سياق آخر، آثار رجل الأعمال الشهير هشام ربيع الجدل، مؤخرًا وذلك بعدما كشف كواليس انفصاله من المطربة الشعبية بوسي، وذلك بعد زواج دام عام ونصف.

وتحدث رجل الأعمال هشام ربيع من خلال تصريحات صحفية عن كواليس الإنفصال بينه وبين المطربة الشعبية بوسي، مشيرًا إلى أن الانفصال حدث بالفعل وذلك عقب الانتهاء من موضوع المطربة الأخير مع طليقها الأول، موضحًا أن فعل ذلك مثل أي رجل مصري فإذا تعرضت زوجته للابتزاز لن يسكت.

هشام ربيع يكشف أسباب انفصاله من بوسي

وتحدث هشام ربيع عن أسباب انفصاله من المطربة المصرية بوسي، وأشار أنه منذ بداية الزواج لم تكن الأمور على ما يرام، وأوضح أن المشكلة التي حدثت له كانت هي السبب فيها، موضحًا أيضًا أن من تأذى في تلك الأزمة هم أولاده ووالداتهم، وأكد أن لم يقف بجانبه أحد سوى أم أولاده، مؤكدًا أن سبب زعله من بوسي عن وقوفها بجانبه نهائي.

وأشار أيضًا لم أرى ما أنتظره من بوسي، اتسجنت بسببها 4 أشهر وكانت قضية ملفقة، فقد كانوا يبتزوها ويريدون فلوس منها وأنا لن أسمح بذلك، لم يروا أمامهم سوى عمل مشكلة لي، ولم أرها بجواري، أين الحب؟، أم أولادي كانت طوال الأيام تباشر الشغل، وتأتي لي بالطعام وفي الآخر صغيرة عندها 30 سنه.