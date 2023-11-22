بيتر ميمي يشارك بعملين في الماراثون الرمضاني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك المخرج بيتر ميمي، في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بعملين دراميين، وهما "الحشاشين"، "بيت الرفاعي".

وقد نجح بيتر ميمي، مؤخرًا في أن يدخل قلوب الجماهير من خلال صناعة محتوى يهم به جميع الطبقات المجتمع، وكان آخر أعماله مسلسل “الاختيار 3”، ويعود بيتر ميمي مرة أخرى لرمضان 2024 بشكل أقوى حيث يتولى إخراج مسلسل “الحشاشين”، ويقوم بكتابة سيناريو وحوار مسلسل “بيت الرفاعي”.

من هم أبطال مسلسل" الحشاشين"؟

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، ويقدم خلاله شخصية حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين الإرهابية، وتدور الأحداث في إطار تاريخي تشويقي أكشن، والمسلسل يضم في بطولته فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، ميمي جمال، نور إيهاب، وسارة الشامي، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال.



أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"



أما مسلسل بيت الرفاعي، مكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي.



آخر أعمال بيتر ميمي

والجدير بالذكر آخر أعمال المخرج بيتر ميمي فيلم بيت الروبي، والذي كسر حاجز التوقعات في شباك التذاكر السينما حيث بلغت الإيرادات نحو ١٢٠ مليون جنيه، وجسد كريم عبدالعزيز خلاله شخصية الأستاذ الجامعي إبراهيم الروبي الذي يتحول إلى إنفلونسر، فيما ظهرت نور اللبنانية بدور زوجته وتعمل دكتور أمراض نسا.