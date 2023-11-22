نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أعمال منة عدلي القيعي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الشاعرة منة عدلي القيعي في عده أعمال جديدة لها مع المطرب أحمد سعد، والمطربة أصالة، من المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أعربت الشاعرة منه عدلى القيعي، عن غضبها للأشخاص الذين يتجاهلون القضية الفلسطينية، حيث تركت رسالة طريفة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث كتبت: "وبالنسبة للفنانين اللي خايفين يعلنوا عن مواقفهم من القضية عشان أشغالهم وشعبيتهم الدولية بشكل عام، ونبي لما ينزل الدويتو بتاعكوا مع شاكيرا ابقوا ابعتولي عشان أباركلكو"، وحاز المنشور على إعجاب الآلاف من الجمهور داعمين القضية الفلسطينية، ومطالبين بحماية الشعوب العربية.



آخر أعمال الشاعرة منة عدلي القيعي



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الشاعرة منة عدلي القيعي أغنية" اختياراتي “ للفنان أحمد سعد، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب".

كلمات أغنية "اختياراتي"

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب أكلم مين يلحقني واصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

انا مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه

مش فاتح تاني الباب دا أنا كل مجايبي هباب

وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حيااااااتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه.