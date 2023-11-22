تشييع جثمان شقيق شريف رمزي.. انهيار كبير في الجنازة بمسجد الشرطة

تشييع جثمان شقيق شريف رمزي من مسجد الشرطة

انهارت أسرة شقيق شريف رمزي في جنازته وبشكل خاص الفنان شريف رمزي وهو الذي أصيب بصدمة كبيرة، ودخل في نوبة من البكاء الشديد وحرص جميع أصدقائه على مواساته ومساندته داخل الجنازة، ومن أهمهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي رامي رضوان، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان هشام ماجد، والمخرج محمد شاكر خضير، والمنتج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي.

وأعلن الفنان شريف رمزي صباح اليوم الأربعاء عن وفاة شقيقه صلاح بعد معاناة مع المرض، وبقائه في العناية المركزة بعدما دخل في غيبوبة لمدة سنتين، وكتب شريف من خلال خاصية الاستوري من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقال “البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له”.

مرض صلاح رمزي

وكان يعاني الراحل صلاح محمد حسن رمزي من مرض الالتهاب السحائي وانقطع عنه الأكسجين إلى فترة في غيبوبة، وكان يعيش داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة ثم وافته المنية صباح اليوم، وتحدث رمزي في يناير الماضي عن حالة شقيقه الصحية.

وقال شريف “احتفلت بعيد ميلاد حبيب قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وأنت طيب، لأنه للأسف ما زال في الغيبوبة اللي دخلها من 6 شهور، للأسف حالته تتحسن ببطء، يارب الكابوس ده يخلص ومؤثر بشكل كبير علينا جميعًا.. وربنا ما يورى حد اللي إحنا فيه وربنا كبير جدًا”.