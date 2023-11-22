انت الأن تتابع خبر أحمد سعد يفاجئ علياء بسيوني بحركة "مستفزة" على متن طائرته الخاصة والجمهور: "ليه كده"! صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال خبر طلاق الفنان المصري أحمد سعد من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني محط انظار الجمهور، حيث تسائلوا عن الاسباب الرئيسية التي ادت إلى ذلك.

علياء بسيوني أكدت أن الطلاق كان اختيار من طرف واحد فقط وهو زوجها أحمد الذي فاجاها عندما ابلغها أنه يريد الانفصال منها.

الفنان أحمد سعد لم يطلق أي تصريح رسمي بعد انفصاله عن علياء بسيوني، لكنه مازال يستمتع بوقته واقامة حفلاته في العديد من الدول.

ظهر أحمد سعد في أحدث ظهور له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يستمتع بوقته في طائرته الخاصة بعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني، الأمر الذي اعتبرها الجمهور انها حركة مستفزة منه.

ومؤخرا، طرح النجم أحمد سعد والفنانة وروبى فيديو كليب أغنية يا ليالى عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الرقمية.