انت الأن تتابع خبر حماقي نجمًا لمؤتمر إكس بي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن القائمون على مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، الذي تنظمه "مدل بيست"، الشركة السعودية ، عن اختيار الفنان المصري محمد حماقي ليكون نجماً للدورة الثالثة التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة ما بين السابع والتاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتشمل الفعاليات جلسات نقاش وورش عمل لنحو 286 متحدثاً، من رواد صناعة الموسيقى المحليين والإقليميين والعالميين عبر 135 جلسة، تنطلق في اليوم الأول بجلسة تستعرض المسيرة المهنية لنجم الغناء العربي محمد حماقي.



وعلى مدار ثلاثة أيام، سيجتمع الموسيقيون والخبراء والجمهور من المنطقة والعالم للمشاركة في جلسات يديرها متحدثون محترفون، لمناقشة الركائز الأربع الأساسية للمؤتمر، المتمثلة في: "تطوير المواهب"، و"تعزيز مكانة الموسيقى عبر المشهد"، و"تعزيز روح الإبداع عبر الابتكار"، و"إحداث التأثير"، وهي الركائز التي يتنباها المؤتمر هذا العام، لدفع مسيرة النمو والتوسع في صناعة الموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وستوفر الحفلات التي ستُقام ضمن الأنشطة المسائية للمؤتمر، فرصة للجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من العروض الموسيقية لنحو 157 فناناً وفنانة وموهبة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.



يهدف المؤتمر لدفع مسيرة النمو والتوسع في صناعة الموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



وستتناول الجلسات وحلقات النقاش خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر، موضوعات متنوعة، بما في ذلك "تعزيز الاقتصاد الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعي"، و"تعزيز الشراكات بين العلامات التجارية في صناعة الموسيقى"، وجلسة برعاية تيك توك "ثورة في اكتشاف الموسيقى والترويج لها"، و"أفضل ممارسات قناة يوتيوب" من ناحية الموسيقى.



كما سيكون لهيئة الموسيقى بصمتها المميزة خلال المؤتمر، من خلال رعايتها للعديد من ورش العمل، بهدف توسيع الآفاق للمعنيين بصناعة الموسيقى. ففي اليوم الأول، تحتفي أول ورشة في سلسلة ورش عمل الهيئة بـ"عام الشعر العربي 2023"، برحلة عبر تطور الشعر العربي في كتابة الأغاني واللغة المنطوقة، وتستكشف ورش العمل الأخرى "الاقتصاد الإبداعي في السعودية: موجة جديدة تُبشّر بالتغيير"، كما سيوفر المؤتمر ورش عمل تعليمية مثيرة للحضور الأصغر سناً، مثل ورشتي عمل "تعلم النوتات الموسيقية مع مكان" و"تعلم كيفية العزف على العود للأطفال" .