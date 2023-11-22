انت الأن تتابع خبر طرد نجمة أمريكية من عملها بسبب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير أجنبية عن طرد النجمة الأمريكية سوزان ساراندون من وكالة UTA ، التي تمثلل عددًا ضخمًا من النجوم العالميين، من بينهم تشارليز ثيرون، وجوني ديب، وويس أندرسون، وغيرهم.



وأشارت التقارير ذاتها الى أن أسباب طرد ساراندون يأتي بسبب دعمها الشعب الفلسطيني منذ سنوات، مؤكدة أن وقوفها في وجه الظلم كان له عواقب وخيمةً على مسيرتها الفنية، على ما يبدو.



وجاء قرار الطرد بعد اتهام الممثلة بمعادة السامية والتحريض على الكراهية، خلال تواجدها في مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني، إذ قالت، على اليهود، تجربة شعور الخوف الذي لاحق المسلمين في أمريكا، ممن تعرضوا للكثير من العنف .