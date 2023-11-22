انت الأن تتابع خبر نجل براد بيت يصف والده بالحقير من الطراز العالمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم باكس، نجل براد بيت، والده بالتبني واصفًا إياه بالحقير من الطراز العالمي لجعل أطفاله الأربعة يرتجفون من الخوف، بعدأن أعاد باكس مشاركة منشور عبر حسابه في "إنستغرام" بمناسبة عيد الأب لعام 2020 .



وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن باكس نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة لبراد بيت يحمل جائزة الأوسكار، وأرفقها برسالة مليئة بالكره والحقد، كتب فيها: "عيد أب سعيد لهذا العالم !! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك شخص فظيع وحقير".



وأضاف: "ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك. لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي لأنك غير قادر على القيام بذلك".



واختتم باكس رسالته: "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا.. يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما، عيد أب سعيد، أيها الإنسان الفظيع!!!"



يذكر أن أنجلينا جولي تبنَّت باكس، حينما كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات وتخلت عنه أمه البيولوجية المدمنة على الهيروين وهو طفل رضيع، وذلك من دار للأيتام في مدينة هوشي منه، فيتنام، في عام 2007. وفي العام التالي، قرر براد بيت تبنيه رسميًا.



وكان بيت (59 عاما) وجولي (48 عاما) قد انفصلا في عام 2016، بعد عامين فقط من زواجهما في حفل خاص في فرنسا، بقي الأطفال مع والدتهم وسط تقارير عن مشاجرة على متن طائرة خاصة بين الابن الأكبر مادوكس وبيت .