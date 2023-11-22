انت الأن تتابع خبر نجلاء بدر تنضم لفريق عمل مسلسل عتبات البهجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل اعلامية عن تعاقد الفنانة المصرية نجلاء بدر ، للمشاركة في بطولة مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعود من خلاله الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى الماراثون الرمضاني.



وبانضمام نجلاء بدر إلى بطولة العمل، تكون الفنانة الثانية التي تتعاقد على المسلسل، حيث تشاركها البطولة النسائية الفنانة جومانا مراد.



المسلسل مأخوذ عن رواية للكتاب عبد المجيد إبراهيم، ويخرجه مجدي أبو عميرة، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار 15 حلقة،.



يُشار إلى أن آخر أعمال نجلاء بدر الفنية، مسلسل "صوت وصورة"، الذى انتهى عرضه على شاشات الفضائيات في اليومين الماضيين، ويتكوّن من ٣٠ حلقة، وهو بطولة: حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز...، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب "توبة"، وقد حقق نجاحاً كبيراً، وتصدّر مواقع البحث على "غوغل" طوال فترة عرضه .