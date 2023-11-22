انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تواجه اتهامات بالفساد والقتل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت قناة "MBC مصر2"، الثلاثاء، عرض مسلسل "أسود فاتح"، الذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بمشاركة النجوم شريف سلامة، وصبري فواز .



وسيعرض المسلسل في تمام الساعة الخامسة مساء، يوميا في نفس الموعد من الأحد إلى الخميس.



ومسلسل "اسود فاتح"، تدور أحداثه حول المشاكل التي تواجه رانيا خطّاب "هيفاء وهبي"، ابنة رجل الأعمال "نبيل نور الدين" ، بعد تكليفها بإدارة شركات و الدها، على حساب شقيقها سيف "شريف سلامة.



وتشهد حلقات المسلسل، لجوء رانيا "هيفاء" إلى الهروب، بعد دخولها في نزاع مع شقيقها ومواجهتها إتهامات بالفساد والقتل.



مسلسل "إسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، ومعتصم النهار، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل؛ وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن" .