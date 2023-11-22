نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ستوري وأغنية.. بوسي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في وهي تغني أغنية "مش شايفنهم" داخل منزلها.

انفصال بوسي عن زوجها

وكان قد انفصل رجل الأعمال هشام ربيع عن الفنانة بوسي خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

آخر أغاني الفنانة بوسي

ومن ناحية أخرى، وكانت آخر أغاني الفنانة بوسي هي أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها؛ حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف.

اخر اعمال بوسي في السينما

قدمت أخر أعمالها في مجال السينما من خلال فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى، دارت الاحداث في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور (زيكو)، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.



آخر أعمال بوسي في الدراما

وكان آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب، تونى ماهر، عايدة رياض، صفوة، محمد سليمان، سحر حسن، سميرة عبد العزيز، سامح السيد، يارا جبران، حامد الشراب، محمد السويسى، دعاء طعيمة وتأليف محمد رجاء واياد عبد المجيد وإخراج هانى خليفة.

قصة مسلسل الحساب يجمع

دارت أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل به.