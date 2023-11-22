انت الأن تتابع خبر محمد رمضان يطلق النشيد الرسمي لكأس أمم أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن الفنان محمد رمضان عن اطلاق النشيد الرسمي لكأس أمم إفريقيا عبر حسابة بتطبيق إكس يوم الجمعة القادمة 24 نوفمبر ضمن إحيائه لفعاليات موسم الرياض الغنائي.

فيما قد احيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخما ، في احد فنادق التجمع الخامس ، على هامش المعرض الافريقي IATF ،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات ، وذلك قبيل الختام الرسمي

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري أما الفئة الثالثة بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .

وقال رمضان في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، مضيفا خلال البث دعمه الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حالياً معلقا :"إخوتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا التزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الالتزام بها".

واكد رمضان "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهم آمين".