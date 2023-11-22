الساهر يطلق أغنيته أوقفوا إطلاق النار

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رياض - احمد صلاح - كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، عن نيته طرح أغنيته باللغة الإنجليزية "Hold Your Fire"، التي يقدمها دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني، بوجه العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة، يوم الخميس 23 نوفمبر( تشرين الثاني) ، مؤكدًا أن اختيار تقديم الأغنية باللغة الإنجليزية، يأتي بغرض إيصال النداء إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم.



ونشر الساهر عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، صورة لطفل باللونين الأبيض والأسود، أعرب خلالها عن حزن ومأساة أهالي قطاع غزة بطريقة مؤثرة، وكتب قائلا: "بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، يقدم كاظم الساهر أغنية HoldYourFire من تلحينه، تهدف هذه المبادرة إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية".



وأضاف الساهر، أن الأغنية باللغة الإنجليزية تسعى للوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني، كما سيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.



واختتم الساهر منشوره معلنًا عن موعد طرح الأغنية، وترجمتها باللغة العربية "أوقفوا إطلاق النار": "موعد إطلاق الأغنية هو يوم الخميس، 23 نوفمبر".