نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. حقيقة انفصال بوسي عن هشام ربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في وهي تغني أغنية "مش شايفنهم" داخل منزلها.



زواج بوسي وهشام ربيع



تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء،ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني، في الوقت نفسه اختفت ضرة الفنانة بوسي عن الأضواء، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الخصوصية، بعدما عادت من العمرة وارتدت الحجاب، بعد الأزمات التي تسببت بها في حياة هشام ربيع.

انفصال بوسي عن زوجها

وكان قد انفصل رجل الأعمال هشام ربيع عن الفنانة بوسي خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

أسباب طلاق هشام ربيع وبوسي

وتحدث هشام ربيع عن أسباب انفصاله من المطربة المصرية بوسي، وأشار أن منذ بداية الزواج لم تكن الأمور على ما يرام، وأوضح أن المشكلة التي حدثت له كانت هي السبب فيها، موضحًا أيضًا أن من تأذى في تلك الأزمة هم أولاده ووالداتهم، وأكد أن لم يقف بجانبه أحد سوى أم أولاده، مؤكدًا أن سبب زعله من بوسي عن وقوفها بجانبه نهائي.. اتسجنت بسببها 4 أشهر وكانت قضية ملفقة، فقد كانوا يبتزوها ويريدون فلوس منها وأنا لن أسمح بذلك، لم يروا أمامهم سوى عمل مشكلة لي، ولم أرها بجواري، أين الحب؟، أم أولادي كانت طوال الأيام تباشر الشغل، وتأتي لي بالطعام وفي الآخر صغيرة عندها 30 سنه.

آخر أعمال الفنانة بوسي

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة بوسي هي أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها؛ حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف.