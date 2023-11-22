نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته وتصدره التريند.. من هو صلاح رمزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم صلاح رمزي وهو شقيق الفنان شريف رمزي تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن توفي ورحل عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، وتوفي صلاح رمزي بعد صراع طويل مع المرض ودخوله في غيبوبة لمدة عامين حتى رحل عن عالمنا اليوم.



من هو صلاح رمزي شقيق شريف رمزي؟

صلاح رمزي هو الشقيق الأصغر للفنان شريف رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي، وابن المنتج محمد حسن رمزي، والسيدة ليلى ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وعمته هدى رمزي.

عمل صلاح رمزي منتجًا منفذًا في فيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وأيضا فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

وكان صلاح رمزي دائمًا بعيد عن الأضواء، وذلك بسبب طبيعة عمله، ولكنه وترك رصيدًا من الأعمال الفنية، فكان النتج المنفذ لفيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وفيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

أسس صلاح رمزي أيضًا ماركة لإنتاج الإكسسوارات والقبعات باسم zoos.eg، وخصص 10% من أرباح أعماله الماركة الخاصة به لصالح الأعمال الخيرية.

واحتفل صلاح رمزي في 13 نوفمبر 2021 بعقد قرانه، وظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، في حفل ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى.

مرض صلاح رمزي

وأصيب صلاح رمزي في 4 أغسطس 2022 بوعكة صحية، بسبب إصابته بالتهاب في أنسجة المخ، وكتب بعدها الفنان شريف رمزي عبر حسابه الخاث بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى أرجو الدعاء.

التطورات الصحية لصلاح رمزي وسبب وفاته

عانى الراحل صلاح رمزي في أغسطس عام 2022 من أزمة صحية مفاجئة، وفقد حينها القدرة على النطق والحركة، حيث دخل خلال تواجده بالمستشفى في حالة غيبوبة.

-طالب الفنان شريف رمزي، الدعاء لشقيقه صلاح، حينها مؤكدًا أن حالته حرجة، وذلك خلال منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك.

- وفي شهر أكتوبر 2022 خضع صلاح رمزي، لعملية جراحية بالمخ، لأنه عانى من التهاب في الانسجة.

ــ دخل صلاح رمزي في غيبوبة منذ دخوله إلى المستشفى حتى رحل عن عالمنا اليوم 22 نوفمبر 2023.



وفاة صلاح رمزي

أعلن شريف رمزي، وفاة شقيقه صلاح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له.

أقيمت جنازة صلاح رمزي، اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.