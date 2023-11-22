نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. آخر أعمال الفنانة بوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في وهي تغني أغنية "مش شايفنهم" داخل منزلها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال الفنانة بوسي..



آخر أعمال الفنانة بوسي

حققت المطربة بوسي، نجاحًا كبيرًا، بـ اخر اغاني الفنانة بوسي وهي أغنيتها الجديدة“مش شايفنهم”، حيث تخطت نسبة مشاهداتها 20 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب” التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات، وجاءت كلمات الاغنية: حاضرة..دماغي صاحبي حاضرة، والسكه سالكه خضرا، بـكبس ورجلي حاطة، يسطا مبقفش ف المحطة، راسي عالية فوق وواصلة، انا مش شايفكم اصلا، انا مش شايف غير اللي ف راسي، الدنيا تشد وفيا ترازي، انا كل ما اشوط يقولولي باصي، لا لا لا، انا رجلي تدب زي ما تحب، دول ناس عايشين وف كام تريب، مفهمش ابطال طب مين يسد، عشان احنا كدا كدا كدا كدا، مش شايفنهم، لو مهما يقولو مش سامعنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم، مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم، يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا، انا مش شايفهم، معديين في حياتنا معديين، ومشيين اللي باعونا وودونا شمال ويمين، ومش فارقيين اللي يروح يروح، بابنا مفتوح وياروح ما بعدك روح، اللي يروح يروح بابنا مفتوح، ومع السلامة يا جروح، مش شايفنهم، لو مهما يقولو مش سامعنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم، مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم، يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا، انا مش شايفهم، انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير، انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير، انا مش شايفهم.

كما طرحت بوسي ايضا أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها؛ حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف، وجاءت كلمات أغنية ارقص معايا: اسكت وارقص معايا خلي عنيك جوه عيني.. وماتتكلمش خالص في اللي مابينك وبيني.. قول اللي ماقولتهوش باحساسك وبس.. ماتشوفش غيري ناس وماتبطلش رقص.. حبيبي الدنيا حلوة والدنيا الاحلى جاية.. مانت مسلملي قلبك وانا امنتك عليا.. والعالم الليلة دي بقى ملك ليك وليا.. اسكت وانسى الكلام وف حضنك بس سيبني.. خليني احس حبك من غير ماتقول حاببني.. قول اللي ماقولتهوش باحساسك وبس.. ماتشوفش غيري ناس وماتبطلش رقص.. حبيبي الدنيا حلوة والدنيا الاحلى جاية.. مانت مسلملي قلبك وانا امنتك عليا.. والعالم الليلة دي بقى ملك ليك وليا.

اخر اعمال بوسي في السينما

وقدمت أخر أعمالها في مجال السينما من خلال فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى، دارت الاحداث في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور (زيكو)، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.



آخر أعمال بوسي في الدراما

وكان آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب، تونى ماهر، عايدة رياض، صفوة، محمد سليمان، سحر حسن، سميرة عبد العزيز، سامح السيد، يارا جبران، حامد الشراب، محمد السويسى، دعاء طعيمة وتأليف محمد رجاء واياد عبد المجيد وإخراج هانى خليفة.