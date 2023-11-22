نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طلاقها وتصدرها التريند.. محطات من حياة المطربة بوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في وهي تغني أغنية "مش شايفنهم" داخل منزلها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة بوسي..



نبذة عن بوسي

الاسم الحقيقي هو ياسمين محمد شعبان، ولدت في 1 سبتمبر 1981 بالشرقية، لأسرة متوسطة الحال، تلقت تعليمها الإبتدائي في المدارس الحكومية بمدينة الزقازيق، تميزت منذ صغرها بالانطلاق والمرح وخفة الدم، وتذكر بوسي أنها على الرغم من أنها كانت طالبة مشاغبة إلا أن زملائها وأساتذتها كانوا يحبونها بشدة لأنها كانت تحب الجميع وتمرح معهم وتخلق جو من البهجة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل، انطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق.

حياة بوسي الشخصية وأزوجها

تزوجت الفنانة الجميلة بوسي من مدير أعمالها متعهد الحفلات فطين سعيد، وكانت في بداية مشوارها الفني تصرح بأنه السبب في نجاحها وشهرتها، وأنه ساعدها كثيرا في مشوارها الفني، وأنجبت منه ابنهما ياسين، وقد عاشا معا قصة حب جميلة، وايام مليئة بالحب والسعادة، ولكن تغيرت الأحوال وقامت بوسي برفع دعوى خلع على زوجها فطين، وجاء ذلك نتيجة لأنها اكتشفت خيانته لها مع إحدى الراقصات، كما صرحت أنها اكتشفت أنه يدمن المخدرات (الحشيش)، صرحت أنه قام بالإعتداء عليها بالضرب والسب، كما قامت بتحرير بلاغا في قسم الشرطة ضد زوجها، تتهمه بتعاطي المخدرات وحيازة السلاح الأبيض في منزلهما، وقد داهمت قوات الشرطة منزل متعهد الحفلات فطين سعيد وعثرت بالفعل على سلاح وقطعة من المخدرات (حشيش) ليتم القبض عليه، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ست شهور، في 22 مايو 2022 تزوجت بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع وأقاما الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في نوفمبر 2023، أعلن مصفف الشعر هشام ربيع انفصاله عن الفنانة بوسي.

أعمال بوسي

أبرز اغاني بوسي: سيطرة، اجازة، يارب ذنب يجر، دلعني، يلا يلا، آه يا دنيا، تعالى، انا جاية برجليا، حط ايده ياه، لا ولا، المفيد المختصر، اسمع سلام، مبروك عليا، مارلين مونرو، الملك لك، اليومين دول، اه منك، يالهوي ياما.

الأفلام: الألماني، عبده موتة، عش البلبل، تتح، عمر وسلوى، جوازة ميري، الحرب العالمية الثالثة، عيال حريفة، يجعلو عامر، أمان يا صاحبي، بيكيا، إنت حبيبي وبس

المسلسلات: حالة عشق، راس الغول، جراب حواء، أزمة نسب، الحساب يجمع، واكلينها والعة، الديفا