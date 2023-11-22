نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. شريف رمزي يتلقى واجب عزاء شقيقه صلاح رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الفنان شريف رمزي واجب عزاء شقيقه الراحل المنتج صلاح رمزي يوم السبت المقبل الموافق 25 من نوفمبر الجاري والمقرر اقامته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما تم تشييع جثمان صلاح رمزي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم الأربعاء وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة صلاح رمزي ومنهم الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكي والمنتج كريم السبكي ومحمد وأحمد السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.

وفاة صلاح رمزي

وكان شريف رمزي قد أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

وعن حالة شقيقه الصحية، كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقي جاله مرض الالتهاب السحائي، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعي.. وعملنا تحاليل كل أرقام التحاليل عالية جدًا والدكاترة قالوا عنده حاجة في المخ وعلى أساسه تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ 15 انقطع عنه الأكسجين لمدة 15 يوم وراح في غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".

من هو صلاح رمزي شقيق شريف رمزي؟

صلاح رمزي هو الشقيق الأصغر للفنان شريف رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي، وابن المنتج محمد حسن رمزي، والسيدة ليلى ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وعمته هدى رمزي.

عمل صلاح رمزي منتجًا منفذًا في فيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وأيضا فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

وكان صلاح رمزي دائمًا بعيد عن الأضواء، وذلك بسبب طبيعة عمله، ولكنه وترك رصيدًا من الأعمال الفنية، فكان النتج المنفذ لفيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وفيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

أسس صلاح رمزي أيضًا ماركة لإنتاج الإكسسوارات والقبعات باسم zoos.eg، وخصص 10% من أرباح أعماله الماركة الخاصة به لصالح الأعمال الخيرية.

واحتفل صلاح رمزي في 13 نوفمبر 2021 بعقد قرانه، وظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، في حفل ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى.

مرض صلاح رمزي

وأصيب صلاح رمزي في 4 أغسطس 2022 بوعكة صحية، بسبب إصابته بالتهاب في أنسجة المخ، وكتب بعدها الفنان شريف رمزي عبر حسابه الخاث بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى أرجو الدعاء.