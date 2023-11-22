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بعد تصدرها التريند.. أسباب طلاق بوسي وهشام ربيع

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في وهي تغني أحدث اغانيها وهي أغنية "مش شايفنهم" داخل منزلها.

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ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أسباب طلاق هشام ربيع وبوسي..

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أسباب طلاق هشام ربيع وبوسي

 

كشف هشام ربيع عن أسباب انفصاله من المطربة المصرية بوسي، حيث إنه منذ بداية الزواج لم تكن الأمور على ما يرام، وأوضح أن المشكلة التي حدثت له كانت هي السبب فيها، موضحًا أيضًا أن من تأذى في تلك الأزمة هم أولاده ووالداتهم، وأكد أن لم يقف بجانبه أحد سوى أم أولاده، مؤكدًا أن سبب زعله من بوسي عن وقوفها بجانبه نهائي، اتسجنت بسببها 4 أشهر وكانت قضية ملفقة، فقد كانوا يبتزوها ويريدون فلوس منها وأنا لن أسمح بذلك، لم يروا أمامهم سوى عمل مشكلة لي، ولم أرها بجواري، أين الحب؟، أم أولادي كانت طوال الأيام تباشر الشغل، وتأتي لي بالطعام وفي الآخر صغيرة عندها 30 سنه.

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زواج وانفصال بوسي وهشام ربيع

 

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني، ولكن قد انفصل رجل الأعمال هشام ربيع عن الفنانة بوسي خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

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آخر أعمال الفنانة بوسي

 

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة بوسي هي اغنيتها الجديدة“مش شايفنهم”، حيث تخطت نسبة مشاهداتها 20 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب” التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات، وجاءت كلمات الاغنية: حاضرة..دماغي صاحبي حاضرة، والسكه سالكه خضرا، بـكبس ورجلي حاطة، يسطا مبقفش ف المحطة، راسي عالية فوق وواصلة، انا مش شايفكم اصلا، انا مش شايف غير اللي ف راسي، الدنيا تشد وفيا ترازي، انا كل ما اشوط يقولولي باصي، لا لا لا، انا رجلي تدب زي ما تحب، دول ناس عايشين وف كام تريب، مفهمش ابطال طب مين يسد.

وايضا طرحت أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها؛ حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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