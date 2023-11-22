نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. سيمون تتعاون مع غادة عبدالرازق في "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة سيمون لفريق عمل مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبدالرازق، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

وقد روجت سيمون للعمل من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك حيث نشرت صورة لها بصحبة غادة عبدالرازق وكتبت:" أن شاء الله بالخير والنجاح".

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب":

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق

سيمون

سيموت تتضامن مع غزة بأغنية "رمز الصمود":

وفي سياق آخر طرحت الفنانة سيمون أغنية جديدة لها تحمل اسم "رمز الصمود" عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وذلك تضامنًا مع غزة في حربها ضد الاحتلال.

تفاصيل أغنية "رمز الصمود":

وأغنية رمز الصمود من إنتاج مصر ميديا برودكشن احمد خيرت كلمات المستشار أشرف الخولي الحان: احمد البرازيلي توزيع امير طاحون مهندس صوت محمد الجيار.

كلمات أغنية رمز الصمود

ويقول مقطع من الأغنية: لكل من تعدى الحدود، الارض حتما ستعود دمروا واقتلوا، استغلوا ضعفنا الموجود إن وعد الله آت

لبتر شركم الموجود تفوح من قبر الشهداء رائحة الورود

لستم على الله، بأقوى من عاد وثمود ان وعد الله آت

هو القوي هو الودود، وللعرب جمعا اقول قوتنا فى وحدتنا

آخر أعمال سيمون:

ويذكر أن آخر أعمال سيمون هي أغنية "اتغير عشاني" من فيلم "بدلة وفستان"، وتم طرحها مطلع العام الحالي عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والأغنية إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكري، كلمات روماني سعد، وقد أشاد بها عدد كبير من الجمهور.

وكان آخر أعمال سيمون الدرامية هو مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم صلاح عبدالله، سيمون، الراحل عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ومجموعة من النجوم الشباب وهما نضال الشافعي، مهند حسني، ميرنا وليد، محمد رياض، ريهام البارودي، دينا فؤاد وغيرهم.