بعد تصدرها التريند.. القصة كاملة لخلاف سعد الصغير وبوسي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في وهي تغني أحدث اغانيها وهي أغنية "مش شايفنهم" داخل منزلها، وحدث هذا بعد انفصالها عن طليقها رجل الاعمال هشام ربيع.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القصة كاملة لخلاف سعد الصغير وبوسي..



القصة كاملة لخلاف سعد الصغير وبوسي

شن المطرب سعد الصغير هجوما على الفنانة بوسي، وطالبها بدفع 200 ألف جنيه، موضحا إنه ا تكليف قد الذى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرا أنها ليس لها الحق في أخذها من أخواتها والأشياء ليست ملكها ولكن ملكى، وقال سعد الصغير في تصريحات صحفية: بوسى قالت لأخواتها أنها رجعت لى الفلوس ولكن لم يحدث وماختش حاجة منها وأطالبها حالا برجوعها، أطالبها بعودة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، ولكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكمل معنديش مشكلة، وكفاية ان والدها توفى غضبان عليها.

لهذا السبب سعد الصغير يوبخ بوسي

وسبق، حرص الفنان سعد الصغير، على توبيخ المطربة بوسي ردا على تصريحاتها الأخيرة التي ذكرت خلالها، أنه يسعى إلى التريند، وأنها لم تطلب منه التدخل في شئون حياتها الخاصة، قائلا: "اللي جايب لها أغنية آه يا دنيا أنا، لما كان طليقها بيضربها ويحصل مشاكل كانت بتقول الحقني أنا ومحمود الليثي، لما دخلت السجن وكان عليها شيكات، ولما كانت هربانة بره البلد وطلع عينها، ومن الآخر مكنش معاها جنيه أنا اللي وقفت جنبها، دلوقتي بتقولي متدخلش.. وسي دلوقتي بتقولي متتدخلش في حياتي؟!، إنتي مدخلاني في حياتك من ساعة ما ربنا خلقك، كل المشاكل أنا اللي كنت بخلصها".

بوسي تفتح النيران على سعد الصغير

ووردت بوسي على تصريحات سعد الصغير بعد وفاة والدها الحاج محمد شعبان، مُتأثرًا بأمراض الشيخوخة، وقالت في تصريحات تليفزيونية: ميخصش سعد الصغير روحت لأبويا الجنازة ولا لأ، وأنا مبحبش حد يعمل تريند على قفايا، ليه بتدخل نفسك في حاجة متخصكش؟ هتقول زميلتك أنا مطلبتش منك تتدخل.