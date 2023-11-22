بعد تصدرها التريند وطلاقها.. القصة كاملة لخلاف بوسي ووالدها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة بوسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في وهي تغني أحدث اغانيها وهي أغنية "مش شايفنهم" داخل منزلها، وكثيرا ما تقع بوسي في خلافات ومشاكل كثيره مع عائلتها سواء مع طليقها فطين أو هشام ربيع أو مشاكلها مع والدها قبل وفاته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القصة كاملة لخلاف بوسي ووالدها..



أزمة المطربة بوسي ووالدها

كانت المطربة بوسي في خلافات كثيرة مع والدها وتم تداولها ف الإعلام، سبق وظهر محمد شعبان والدها قبل وفاته في أكثر من لقاء تلفزيوني يشتكي من إهمالها له، وقال في أحد هذه اللقاءات التليفزيونية: “كانت بتبعتلي فلوس من فترة من غير ما تشوفني، والفلوس لم تكن تكفيني، وأصبحت لا ترسل لي أي شيء، وأرسلت للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لكي يطيب قلبها علي، لكنه لم يفعل أي شيء، أنا محتاج بنتي جنبي في العمر ده، أنا خلاص خطوات على الموت”.

اعتذار والد الفنانة بوسي لها قبل وفاته

كما ظهر والد بوسي مرة أخرى ولكنه يعتذر لابنته المطربة بعد حديثه عن إهمالها لها وعدم سؤالها عليه، موضحا أنه يعتمد على نفسه منذ أكثر من 21 عاما، ويحضر لنفسه مأكله ومتطلبات حياته بالكامل وحيدًا، وعندما ذهب إليها في بيتها، يطلب منها مبلغًا ماليًا لسداد ديونه، أعطت له 8 آلاف جنيه لسداد ديونه، لكنها ابتعدت عنه بسبب مشاكلها الخاصة والقضايا ووجودها خارج البلاد، ولم يتمكن من التواصل معها، ولكن عائلتها أكدت أنها أرسلت لهم خروف العيد هدية مؤخرًا، وجه رسالة لها: «متزعليش مني وأنا غلطان من الأول، واحد لعب بدماغي وخلاني عملت الكلام ده، أنا مش عارف الكلام اللي بقوله ونتيجته جت عليكي، بتأسفلك إنتي بنتي واستحمليني، راعي إني راجل كبير وعاوز أتعالج ومحتاج مصاريف وحد يساعدني، وهو لعب بدماغي عشان أعمل الكلام ده».

لهذا السبب سعد الصغير يوبخ بوسي

وسبق، حرص الفنان سعد الصغير، على توبيخ المطربة بوسي لعدم رعايتها لوالدها، ولكن سعد الصغير قام بدفع 200 ألف جنيه، موضحا إنه ا تكليف اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالد بوسي قبل وفاته.

وفاة والد الفنانة بوسي وعدم حضورها الجنازة

اعلنت الممثلة الشابة برلنتى فؤاد، عبر حسابها على “فيسبوك” خبر وفاة والد الفنانة بوسي، كتبت: "خبر حزين جدًا لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك يا عم محمد يا طيب، كان قلبك حاسس، روحت عند ربنا اللي أحسن من الكل.. عم محمد شعبان والد المطربة بوسي، ادعوله بالله عليكم"، تتأثر بوسي، بوفاة والدها الذي فارق الحياة داخل منزله بمنطقة شارع الحمام عقب تعرضه لأزمة صحية بسبب كبر سنه، حيث أنها لم تقوم بنشر اي صوره عن وفاه والدها، فضلا عن امتناعها عن حضور جنازته.