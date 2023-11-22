في هذا الموعد.. حسن شاكوش يطرح أحدث أعماله الغنائية "صحاب ملاعين"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام مؤدي المهرجانات المطرب حسن شاكوش بالترويج لأحدث أعماله الغنائية والتي عنوان مالكش مكان كاشفًا عن موعد طرحها، وذلك بمقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور. والفيديوهات إنستجرام.

وكتب حسن شاكوش معلقًا: نجاح باكتساح بأمر الله الجمعة الساعة 7:00 أغنيتي الجديدة صحاب ملاعين على اليوتيوب.



تعاون حسن شاكوش مع أحمد سعد

يشار إلى إنه سيتعاون حسن شاكوش، مع المطرب أحمد سعد، في ديو غنائي للمرة الثانية، بعد تعاونها السابق في أغنية "100 حساب".

وظهر حسن شاكوش، من خلال بث مباشر عبر حسابه بموقع انستجرام، وظهر فيه برفقة أحمد سعد وهما يغنيان معًا، ويعكفان على المشاركة في أغنية واحدة.

وسبق وتعاون أحمد سعد مع حسن شاكوش قبل ثلاث سنوات في أغنية 100 حساب، التي تم طرحها عبر قناة شاكوش الرسمية على يوتيوب، وحققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تخطت مشاهداتها حتى الآن حاجز 53 مليون مشاهدة.

وأغنية 100 حساب، من كلمات الشاعر محمود خليفة، ومن ألحان أحمد سعد، وتوزيع إسلام شيبسي، وإنتاج شركة مزيكا.

توقف وعودة حسن شاكوش للغناء

وكان قد أعلن حسن شاكوش من قوالة للعمل بعد فترة من الغياب الصناعة مع الشعب الفلسطيني، لما يتعرضون له متانتهاكات وجرائم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أنت لقتل الآلاف من الأبرياء، وكشف أسباب عودته الساحة

العمل

قام حسن شاكوش بالظهور من خلال بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال: ورايا التزامات، ومعايا أخواتي وأهلي نحو 5 أو 6 بيوت وفرقتي نحو 40 فرد واللي شغالين معايا نحو 7 أشخاص، ولو أنا قعدت في البيت الـ 50 أو 60 بيت دول متى هيلاقوا يأكلوا ومتعلقين بعد ربنا بيا أنا".

أما عن الغنائه للمهرجانات قال شاكوش أنا مميز في الجنة ديه وأنا لما يغني بحب أني. أكون متفاعل مع الجمهور بتاعي وفيه ناس من الجمهور بيحبوا رقصي، والواحد مش بيلبس بدلة رقص ويطلع يغني وربنا يخليلنا الناس اللي في ضهرنا ويحبونا واللي بيكرهنا

بيقولنا ربنا يهديكم ويصلح حالكم لأننا وصلنا لمرحلة إن 95% مننا أننا بذكره الخير لأي حد

ناجح حتى لو راجل بتاع ورنيش هتلاقي ليه أعداء".