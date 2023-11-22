صلاح عبد الله مطالبًا جمهوره بالدعاء له: "العضمة كبرت ماعدتش حمل البرد"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان صلاح عبدالله عن آخر تطورات حالته الصحية، وطمأن محبيه بعد إصابته بالإنفلونزا، مشيرًا إلى أن تقدمه في السن أصبح أزمة في التعامل مع الأمراض البسيطة.

ونشر الفنان صلاح عبد الله تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "إكس"، مطمئن جمهوره عن حالته الصحية، حيث علق قائلًا:" البرد مبهدلني والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله والظاهر إن العضمة كبرت بجد ماعدتش حمل البرد، مطالبًا الجمهور بالدعاء له".



ومن جانب آخر، كان قد صرح الفنان صلاح عبدالله خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “free time”، للإعلامية يارا أحمد، أن هذه هي المرة الأولي التي يتعاون فيها مع أحمد العوضي، معلقًا: "بني آدم محترم وجميل وفنان كويس ومجتهد وبيطور نفسه بشكل مستمر وده واضح على خطواته".

آخر أعمال صلاح عبد الله السينمائية



ومن جانبه، يشارك الفنان صلاح عبد الله السينمائية فيلم “ دولارات دولارات”، والذي يعُرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة نضال الشافعي، راند البحيري، علاء مرسي، منة فضالي، طاهر أبو الليلة، أمينة، هالة فاخر، مدحت تيخا، حسن عبد الفتاح، محمود حافظ، ياسر علي ماهر، إبرام سمير صبري عبد المنعم.

مسلسل سفاح الجيزة



وعلى صعيد الدراما يذكر أن آخر أعمال النجم صلاح عبد الله هو مسلسل “ سفاح الجيزة”، والذي حقق نجاحًا هائلًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونال إشادات عديدة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات،وشاركه في البطولة كلًا من الفنانة القديرة حنان يوسف والفنان أحمد فهمي والفنانة داليا شوقي والفنانة جيهان الشماجرجي والفنانة ركين سعد و الفنان باسم سمرة وعدد من نجوم الفن.

وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام، وعرض المسلسل أيضًا تفاصيل حياة القاتل وطرقه في ارتكاب جرائمه وكيف استطاع التخفي واستدراج ضحاياه، وكان السفاح الحقيقي على قدر من البشاعة مع ضحاياه حيث كان الغدر هو سلاحه الدائم، قذافي فراج هو السفاح الحقيقي الذي ارتكب عدد كبير من جرائم القتل بالإضافة إلى النصب والسرقة.