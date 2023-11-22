بعد دخول فيلمه مرحلة المونتاج.. أحمد الفيشاوي يستعد لتصوير فيلم "بنقدر ظروفك"

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لحالة النشاط الفني المكثف الذي يعيشه الفنان أحمد الفيشاوي في الفترة الأخيرة، فتعاقد على المشاركة في بطولة فيلم جديد يسمى "بنقدر ظروفك"، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة القادمة.



وكشف أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن طاقم العمل الذي سيُشاركه في بطولة الفيلم، وهم: نسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وأعلن أحمد الفيشاوي مؤخرًا، عن دخول فيلمه مرحلة التلوين والمونتاج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا من داخل الاستوديو معلق عليها، “فيلم عادل مش عادل في مرحلة التلوين والمونتاج قريبآ في سينمات مصر والدول العربية، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال”.

وفي سياق متصل كان قد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلمه "عادل مش عادل" في أكتوبر الماضي، والذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"





ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

فيلم "السيستم"



ومن جانبه، انتهى مؤخرًا الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم" وشارك محبيه بعض من صوره داخل كواليس العمل، ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.