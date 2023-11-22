مباشر من داخل محمية نبيل عيسى.. لقاء خاص مع شيرين سليمان في سبوت لايت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى، الفنان نبيل عيسى بعد النجاح الكبير الذي حققه في حكاية ماتيجي نشوف ضمن حكايات مسلسل ٥٥ مشكلة حب المأخوذ عن كتاب بنفس العنوان للدكتور مصطفى محمود، رحمه الله، ويستضيف النجم نبيل عيسى فريق عمل البرنامج ومقدمته شيرين سليمان في منزله الذي يعبر عن الوجه الآخر له والذي لم يشهده الجمهور من قبل، حيث اشتهر بادوار الشاب الشقي وادوار الشر وحبه للسهر والتواجد في الحفلات وغيرها، الا ان حياته الشخصية وعلاقاته الانسانية كانت بمثابة مفاجأة

خاصة ان اللقاء كان من داخل ما يطلق عليه "محمية نبيل عيسى" بالمعادي، ويكشف خلال الحلقة اصعب اللحظات التي عاشها ضمن احداث المسلسل وخلف الكواليس، كما يتحدث عن علاقته بالنجم امير كرارة والتي بدأت قبل دخولهما مجال التمثيل، ويكشف ايضا عن اصدقاءه المقربين من داخل الوسط الفني، وايضا يتحدث عن هوايته المفضلة التي اشتهر بها بين المقربين منه ولا يعلمها الجمهور والتي كانت مفاجأة اثناء تصوير البرنامج

نبيل عيسى يتحدث عن علاقته بمحمد هنيدي

ويتحدث ايضا عن علاقته بالنجم محمد هنيدي وكواليس العمل معه في فيلم يا انا يا خالتي، كما يكشف كواليس تعلمه اللغه الايطالية بسبب مسلسل الغرفة ٢٠٧ وكيف كان رد فعل فريق العمل في الكواليس عندما قام بتصوير اول مشهد وهو يتحدث الايطالية، كما يتحدث عن مغامراته في الادغال مع الحيوانات البرية، ويكشف ايضا عن حلمه بعيدا عن مجال التمثيل واسرار عن أعماله القادمة

نبذة عن سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحاديه عشر مساءً.



على صعيد آخر، شارك الفنان نبيل عيسى في حكاية «ما تيجي نشوف»، إحدى حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، التي عرضت منذ مؤخرًا على الشاشة، وحققت نجاحًا كبيرًا.

حكاية «ما تيجي نشوف» من بطولة هنا شيحة، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، نهى عابدين، نبيل عيسى، والعمل من إخراج محمد الخبيري.