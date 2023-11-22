صيد العقارب.. غادة عبد الرازق تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة غادة عبد الرازق بالترويج لأحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم صيد العقارب والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2024.

منشور غادة عبد الرازق

ونشرت غادة عبد الرازق مجموعة صور تجمعها بطاقم عمل المسلسل أثناء التحضيرات له وكانت برفقة سيمون، رياض الخولي، مجدي بدر وزوجته والمخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار.

وكتب عليها غادة عبد الرازق معلقة: مسلسلي الجديد صيد العقارب رمضان 2024 إن شاء الله ….

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قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل صيد العقارب من بطولة سلمي أبو ضيف، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد ماهر، والفنان رياض الخولي، والفنانة سيمون، والفنان محمد علاء جاميكا، والفنانة منال سلامة، مجدي بدر وهو من تأليف باهر دويدار، الذي سبق له كتابة مسلسلات اجتماعية ووطنية حققت نجاحًا ساحقًا، ومن إخراج أحمد حسن، والذي قدم مؤخرًا أعمال درامية حازت على إعجاب الجمهور

وقد انضم الفنان الكبير رياض الخولي والفنان محمد علاء جاميكا إلى فريق عمل مسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبد الرازق، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق هي حكاية تحت الحزام إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحققت الحكاية نجاحًا كبيرًا منذ عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وضمت الحكاية عدد من النجوم أبرزهم: سلمى أبو ضيف، خالد أنور، بسنت حاتم، وغيرهم من النجوم، وهي من تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان 2023 بمسلسل تلت التلاته، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ليلى زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة الحسيني.