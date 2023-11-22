صدقي صخر: شعرت بأني أنا الخائن في الحلقة الأخيرة من 'صوت وصورة'

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان صدقي صخر تريند محركات البحث مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة الذي احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته. حيث قدم صدقي صخر في دور المحامي " لطفي عبود" مشهد مواجهة مع قاتل عصام الصياد الذي لم يكن متوقع على الإطلاق وكان مفاجأة لشخصية لطفي وللجمهور على حد سواء

تعليق صدقي صخر على مشهد معرفة القاتل:

وعلق صدقي صخر على تحضيراته للمشهد قائلا " حضرت نفسي عاطفيًا لمشهد خيانة أخويا وأنه الذي تآمر علي في القضية القديمة والآن هو أيضا القاتل وكيف سيكون ذلك قاسي ومؤلم أن اخو المحامي الشريف هو القاتل وكان ذلك تحضيري للمشهد ولكن الأمر اختلف ونحن نقوم بالتصوير بعد دخلة البوليس للقبض على أخي ومع بداية قوله لي (هتسلم اخوك) راح ادائي لشئ مختلف شعرت باني انا الخاين اللي هيبيع اخوه وهو ده الشئ اللي اثر فيا ولمسني في التصوير ولقتني بعتذر له واقوله (انا اسف انا اسف) وكل ما نعيد المشهد فضل ذلك الجزء هو ما يؤثر علي والدموع اصبحت اقوى مني وانتهى المشهد بهذا الشكل"

مسلسل صوت وصورة

رد فعل الجمهور على المشهد:

وعن ردود فعل الجمهور " جائني ردود أفعال كثيرة أن المشهد مؤثر جدًا ولكن أكثر شيء طريف تعليق الجمهور بأنه في ريفو كنت بتعيطوا بسبب مروان وقولنا أن في المسلسل ده مش هيبقى فيه عياط ولكن حوشت كل العياط في الحلقة الأخيرة فسعدت أن المشهد أثر في الجمهور"

تفاصيل مسلسل "صوت وصورة":

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it

صدقي صخر

أعمال قادمة لصدقي صخر:

ويذكر أن انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي والمقرر عرضه خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر.