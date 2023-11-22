هبة عبد الغني ضيفة شرف “حدوته منسية”

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة هبة عبد الغني لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" كضيفة شرف، وبدأت تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل، المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية.

ونشرت هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل.

وعلقت هبة عبد الغني على الفيديو، قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله، اشوفكم قريبا ضيفه بشخصية (هالة) في مسلسل (حدوتة منسية) تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين،إنتاج فانتدج برودكشن،مدير التصوير شريف النمر، بطولة الأستاذة سوسن بدر وأحمد فهيم واحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وامير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد ومجموعة كبيرة من الزملاء قدام الكاميرا وورا الكاميرا مش عايزه أنسى منهم حد، دعواتكم بالتوفيق".

اخر هبة عبد الغني



يذكر أن آخر عمل درامي شاركت فيه هبة عبد الغني كان جروب الماميز كما شاركت مؤخرا في العديد من الفعاليات منها مهرجان القاهرة للدراما من مدينة العلمين الجديدة والاحتفال بالذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد من مدينة العريش بشمال سيناء.