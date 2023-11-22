ريم مصطفى بطلة مسرحية "قصة حياة أمي" بموسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة ريم مصطفى في موسم الرياض بمسرحية "قصة حياة أمي" التي تجمع بينها وبين النجمين عمرو يوسف ومصطفى خاطر ومحمد شاهين ونسرين أمين وأيمان السيد وأسماء جلال ودنيا سامي ومصطفى هريدى ومحمد توب، وتأتي الإخراج من قبل محسن رزق، حيث يبدأ العرض يوم الجمعة المقبلة.

تدور أحداث المسرحية، حول مجموعة من الأشقاء يعمل كلّ منهم في بلد مختلف عن الآخر، وبعد فشل محاولات الوالدين في لم شملهم، تُدبر شقيقتهم حيلة لتجمعهم من جديد، فهل ستنجح خطتها؟.

ريم مصطفى في مسرحية "سيدتى جميلة"

وتعد مسرحية "سيدتي الجميلة" آخر أعمال ريم مصطفى في المسرح، وحققت نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض، وهي من بطولة أحمد السقا، عبدالرحمن توتا، علاء مرسي، وغيرهم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام.

آخر أعمال ريم مصطفى في الدراما

مسلسل "سره الباتع" هو آخر أعمالها وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

وويشارك فى بطولة المسلسل أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.