نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تروج لمسلسلها "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد أسرة مسلسل "صيد العقارب" بالتحضيرات للتصوير وعمل البروفات بمشاركة جميع فريق العمل، فهو من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.

شوقت الفنانة سميون محبيها عن مسلسلها الجديد “صيد العقارب” مع الفنانة غادة عبد الرازق، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على “الفيس بوك” معلقة:" ميديا فن.."صيد العقارب" مسلسل غادة عبد الرازق في رمضان ٢٠٢٤، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة رياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر ومجدي بدر وعماد صفوت ومجموعة من النجوم أهل الميديا".

وأضافت سيمون قائلة:" ان شاء الله بالخير والنجاح".

غادة عبد الرازق تروج لمسلسلها “صيد العقارب”



وروجت غادة عبد الرازق لمسلسلها الجديد، حيث نشرت بعض الصور برفقة أسرة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة:"مسلسل #صيد العقارب رمضان ٢٠٢٤ آن شاء الله.. مع نجوم عظماء فى مصر والشرق الأوسط … دعواتكم لينا فضلًا".

نجوم مسلسل صيد العقارب

انضم عدد من نجوم الدراما المصرية لأسرة مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024، حيث يشارك النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.



أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.