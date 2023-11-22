نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أمينة خليل تنضم لعائلة "الكبير أو ي" الجزء الثامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة أمينة خليل لفريق عمل مسلسل "الكبير أو ي" الجزء الثامن للنجم احمد مكي والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

ويجري حاليًا الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي جلسات عمل للتحضير للجزء الثاني والاتفاق على كافة التفاصيل من معاينة أماكن التصوير، والأبطال المشاركين في هذا الجزء لبدء تصوير أولي مشاهد العمل.

حقيقة إستبعاد بيومي فؤاد ومحمد سلام من الجزء الثامن:

وفي سياق آخر انتشرت اخبارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول استبعاد الفنان بيومي فؤاد، عن مسلسل “الكبير أوي”، وذلك بعد هجومة على الفنان محمد سلام، في موسم الرياض، بسبب انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي بالسعودية.

ونفى مصدر من أسرة العمل، ما تردد حول استبعاد “فؤاد”، من المسلسل، مؤكد على أنها شائعات منتشرة فقط على السوشيال ميديا وليس لها أي أساس من الصحة.

كما أكد المصدر إلى أن الفنان محمد سلام والفنان بيومى فؤاد، متواجدين في الجزء الثامن من “الكبير أوي” المقرر عرضه في موسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ولا أحد منهما يلتفت لـ شائعات السوشيال ميديا، خاصة وأن كل واحدًا منهما له رأي شخصي خاص به لا علاقة له بأعماله الفنية.

أبطال مسلسل الكبير أو ي:

ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

أعمال قادمة لـ أمينة خليل:

ويذكر أن تشارك أمينة في فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، وتدور أحداثه في إطار صعيدي اكشن حول خط الصعيد، والعمل من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، أمينة خليل، عصام عمر، سماح انور، فريده سيف النصر، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

آخر أعمال أمينة خليل:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل هو مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حقق مسلسل الهرشة السابعة نجاحًا كبيرًا إشادات واسعة من قبل الجمهور والفنانين، وتصدرت بعض مشاهد تريند تويتر والفيسبوك وجوجل، واستطاع المسلسل أن يدخل قلوب الجمهور نظرًا لقرب أحداثه من أحداث الحياة اليومية والأجيال الجديدة، ونال إعجاب فئة كبيرة من الجمهور الشباب.

وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد شاهين، على قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.