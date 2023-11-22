نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 4 لغات أجنبية.. أحمد حاتم يخوض أولى تجاربه الوثائقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "المنبر" للفنان أحمد حاتم، والذي يتناول دور الأزهر في مقاومة الاحتلال على مدار العصور، عن ترجمة الفيلم لأكثر من لغة أجنبية ومنها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

ويواصل الفنان أحمد حاتم تصوير مشاهده في الفيلم الوثائقي الدرامي "المنبر"، والذي يعد أولى تجاربه مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي، ويرصد الفيلم دور الأزهر الشريف في مقاومة الاحتلال على مر العصور، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل بالكامل أواخر القادم، وعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حاتم يروج لأولى أعماله الوثائقية “المنبر”

وكان قد شارك الفنان أحمد حاتم، جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "المنبر" الذي يواصل تصوير مشاهده في الوقت الحالي، استعدادا لعرضه في 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر صورة لشخصيته، وعلق عليها قائلًا: "أمجاد يا عرب أمجاد".

أبطال فيلم المنبر

فيلم “المنبر” يشارك في بطولته كل من: أحمد حاتم، أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.

أحداث فيلم "المنبر"

يتناول الفيلم أحداث تاريخية حول مشايخ الأزهر وتجارب كل منهم على منبره العظيم، ويستعرض الفيلم وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

آخر أعمال احمد حاتم



وعرض مؤخرًا للفنان أحمد حاتم، بالسينمات فيلم “حسن المصري”، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود،مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.



قصة فيلم "حسن المصري"



تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.