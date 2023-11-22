نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داوود يتعرض للتهديد بعد اختفاء جميلة في مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل زينهم لأحمد داود بتنفيذ قرار الايقاف عن العمل وتسليم جميع القضايا لجيمي "كريم قاسم" لنكتشف خلال ذلك أن سبب وفاة زكريا والد زينهم كان حادثًا لم يتم كشف ملابساته. ثم يقابل زينهم " أحمد داود" جميلة " سلمي أبو ضيف التي نجحت في فتح الملفات بداخل الهارد.

وتنتهي الحلقة باختفاء جميلة وتعرض زينهم للتهديد من قبل الخاطفين حتى يبتعد عن البحث في أسباب مقتل نانسي واختفاء جثتها.

تفاصيل مسلسل "زينهم":

مسلسل " زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

أعمال أحمد داوود الحالية:

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصنع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها

أحمد داوود يبدأ تصوير "ولاد رزق":

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر ولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، من انتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات يحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه مصري.

آخر أعمال أحمد داوود:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد داوود هو فيلم " يوم 13" ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

يعتبر فيلم يوم 13 هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم 122 هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX، وتدور أحداثه حول عز الدين، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.