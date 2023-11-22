نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك: "الهدنة لا تعني نهاية الإبادة العرقية للشعب الفلسطيني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لدعمها للقضية الفلسطينية كشفت الفنانة صبا مبارك عن رأيها في اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، وإيقاف إطلاق النار على أهالي قطاع غزة، بعد فترة صعبة عاشها الشعب الفلسطيني من قصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار شهر ونصف، والذي أدى إلى دمار شامل عم أرجاء غزة، واستشهاد الآلاف من أرواح الأبرياء.

وقامت صبا مبارك بنشر تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” قائلة: “4 أيام من وقف إطلاق النار، لا تعني وقف إطلاق النار، ولا تعني نهاية الإبادة العرقية للشعب الفلسطيني”.

وكانت قد حذرت صبا من عدم التحدث عن الأحداث الجارية في فلسطين والمذابح في حق أهالي قطاع غزة، وكتبت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “أرجوكم لا تتعودوا ولا تتعبوا إخواننا عم يتعرضون لمذابح جماعية مستمرة”

وأضافت صبا:" أول مرة في حياتي بقرر أنه انشر صور وتحديدًا أطفال شهداء وعلى كتر ما هو مؤلم وصادم وجارح هو لا يذكر أمام الحقيقة اللي عم بيعيشوها في غزة".

صبا مبارك تتعاون مع كريم فهمي في “220 يوم”

ومن جانب آخر، تشارك الفنانة صبا مبارك، حاليًا في مسلسل “220 يوم”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وتجسد خلال الأحداث شخصية مديرة مكتبة، ويجسد الفنان كريم فهمي شخصية روائي حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي إجتماعي، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.

آخر أعمال الفنانة صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك في الموسم الرمضاني الماضي لهذا العام 2023، بمسلسل "ليلة السقوط" من بطولة: طارق لطفي، باسم ياخور،كنده حنا،ميلاد يوسف،ذو الفقار خضر، وآخرين، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي.



كما تنتظر صبا مبارك عرض مسلسل "بين السطور" خلال الفترة القادمة وهو من بطولة: أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، علي الطيب، والعمل من تأليف مريم نعوم،وإخراج وائل فرج.