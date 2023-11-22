انت الأن تتابع خبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 137 على قناة الفجر الجزائرية// عثمان يمسك بالقائد جيرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 137 من اكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي والاسلامي وذلك لمشاهدة ومتابعة الاحداث المميزة عقب ما حدث في الحلقة 136، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحدا من أفضل المسلسلات التركية التي تحكي عن القصص التاريخية والاسلامية والتي يسعى فيها عثمان ارطغرل في محاربه أعداء الدين الاسلامي ورفع راية الاسلام والتصدي لجميع اعداؤه.

من أكثر الاشياء التي تشغل بال العديد من المشاهدين وذلك لمتابعة الحلة الجديدة من المسلسل، حيث يسعى عثمان في انقاذ ابنه أورهان ومحمد بن يعقوب والسيطرة على قلعة كيستل واكتشاف الخان الذي يوجد في قصره والعديد من الأحداث الأخرى التي من المنتظر حدوثها في الحلقة الجديدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات:

كذلك تردد القناة: 12645.

ومعدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10796.

الإستقطاب: أفقي.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة اليرموك على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11678.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي V.

القمر الصناعي: النايل سات.