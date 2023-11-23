انت الان تتابع خبر رقصت بطريقة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع .. مصر: حبس الراقصة حورية بتهمة التحريض على الفسق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدرت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء قرارًا بحبس الراقصة حورية المعروفة بـ"راقصة الساحل الشرير" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. وجاء هذا القرار بعد اتهامها بخدش الحياء العام والتحريض على الفسق والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع وتعرية جسدها أثناء الرقص واستغلال الصغار من خلال فيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.

وكشفت مصادر أمنية مصرية عن تفاصيل اعتقال الراقصة حورية المعروفة بـ"راقصة الساحل الشرير"، حيث وجهت لها الأجهزة الأمنية تهمة نشر محتوى فاضح على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حفلات رقص في الساحل الشمالي.

وبحسب المصادر، تبين أن حنين.م الملقبة بـ"حورية" والبالغة من العمر 23 عامًا، مشهورة أيضًا بلقب "نجمة الساحل الشرير"، وذلك بعد مشاركتها في فيلم "الساحل الشمالي" في عام 2023 والذي حقق نجاحًا كبيرًا.