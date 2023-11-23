نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي عن أحداث غزة: "كلنا اتغيرنا واتكسرنا ومش هنرجع غير لما فلسطين تتحرر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة منى زكي على التعبير عن رأيها في اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، وإيقاف إطلاق النار على أهالي قطاع غزة، بعد فترة صعبة عاشها الشعب الفلسطيني من قصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار شهر ونصف، والذي أدى إلى دمار شامل عم أرجاء غزة، واستشهاد الآلاف من أرواح الأبرياء، وذلك خلال تكريمها في مهرجان ضيافة بدبي عن نجاحها في مسلسل تحت الوصاية الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2023.

وعلقت منى زكي خلال تكريمها في مهرجان ضيافة عن أحداث قطاع غزة، حيث قالت: “مش عارفه أقول إيه أكيد مبسوطة إن أنا وسطكم بس حاسة بعد الأحداث الأخيرة كلنا اتغيرنا، فيه حاجة جوانا اتغيرت فيه حاجة اتكسرت ومتهيألي مش هترجع غير لما يبقى شعب فلسطين حر ويبقى بياخد كل حقوقه”.

وتابعت منى زكي، قائلة: “توقف المجزرة دي اتعلمت في الفترة دي هو أن الإنسانية محدش بيعلمهالك مش لازم يكون في منظمات بتكتب قواعد للإنسانية.. الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وعارف إيه قواعدها من غير منظمات تحطلك يعني إيه تبقى إنسان”.

سجن وغرامة.. منى زكي تنتصر في أزمتها مع يوتيوبر بسبب 'أصحاب ولا أعز'

وكانت قد تصدرت النجمة منى زكي في الآونة الأخيرة محرك البحث جوجل، بعد أن صدر حكم بشأن اليوتيوبر الشهير أحمد وجيه المتهم بسب وقصف الفنانة منى زكى بعد مشاركتها بفيلم أصحاب ولا أعز، من خلال نشره أحد الفيديوهات على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.

قرار المحكمة الاقتصادية في أزمة منى زكي واليوتيوبر أحمد وجيه

قررت المحكمة الاقتصادية بشأن أزمة منى زكي واليوتيوبر أحمد وجيه، بمعاقبة أحمد وجيه والحكم عليه بالحبس شهرًا، مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيهًا وكفالة قيمتها 5 آلاف جينهًا، بالإضافة إلى تعويض مدني بمبلغ 10 آلاف جنيهًا.

ومن جانبه، أكد الدفاع شعبان سعيد محامي منى زكي أن اليوتيوبر مُدان والدليل مقطع فيديو عبارة عن تقرير فني عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، والذي قد نشره اليوتيوبر أحمد وجيه عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، والذي هاجم فيه منى زكي، ولذلك طالب دفاع منى زكي بمعاقبة اليوتيوبر أقسى عقوبة، ومن جهة أخرى قد دفع محامي منى زكي تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيهًا.

وانضم أيضًا المحامي جميل سعيد بمطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم بعد الإيحاءات والكلام المسيء الذى بثه فى الفيديو الخاص به.