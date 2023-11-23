زينة تنعي صلاح رمزي: "ألف رحمة عليك يا حبيب قلبي"

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أحمد جودة - القاهرة - نعت النجمة زينة وفاة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي، والذى توفى اليوم الأربعاء بعد دخوله في غيوبهاستمرت لمد عامين كاملين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





زينة تنعي صلاح رمزي





نشرت زينة مجموعة من التي تجمعها بالراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا صلاح كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ما شفت زيك.. ألف رحمة عليك يا حبيب قلبي وأخويا.. وخالص التعازي للغالي شريف رمزى والأسرة الكريمة، أرجوا منكم الدعاء لصلاح وأسرته بالصبر يا رب".





وفاة صلاح رمزي





وشيعت جنازة صلاح رمزى اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمشاركة أخوته شريف رمزى وزوجته شريهامأيمن، وشهد وحسن، وبحضور عدد من الفنانين منهم ريهام عبد الغفور، أشرف زكى، المخرج كريم السبكى، والمنتج محمدأحمد السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان هشام ماج، ومنالمقرر تلقى العزاء يوم السبت المقبل.





فيلم الإسكندراني





وانتهت زينة مؤخرًا من تصوير فيلم "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة ويشارك فيبطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان،محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليمديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.





آخر أعمال زينة

ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطا مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



