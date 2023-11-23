نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبد الغني ضيفة شرف "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة هبة عبد الغني لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" كضيفة شرف، وبدأت تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل، المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية.



وكشفت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" عن فيديو من كواليس تصوير المسلسل.

وعلقت هبه على الفيديو، قائلة:" بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله، اشوفكم قريبا ضيفه بشخصية (هالة) في مسلسل ( حدوتة منسية )، #حدوتة_منسية، تاليف / محمود حمدان إخراج محمد محي الدين وإنتاج / فانتدج برودكشن،مدير التصوير / شريف النمر، بطولة الاستاذه سوسن بدر واحمد فهيم واحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام اسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وامير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد ومجموعة كبيره من الزملاء قدام الكاميرا وورا الكاميرا مش عايزه انسي منهم حد، دعواتكم بالتوفيق"

حدوتة منسية

مسلسل" حدوتة منسية” من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.

قصة العمل

تدور مسلسل " حدوتة منسية " في إطار اجتماعي عائلي، عن أزمة ميراث في عائلة كبيرة، بين أبناء سوسن بدر، ويحدث شِقَاق وأزمة عائلية بين الإخوة هشام اسماعيل ومحمود حجازي، محمد علي رزق، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، ويمتد الخلاف لكل شخص في أسرته، بسبب هذا الميراث.

يذكر أن آخر عمل درامي شاركت فيه هبة عبد الغني كان "جروب الماميز " كما شاركت مؤخرا في العديد من الفعاليات منها مهرجان القاهرة للدراما من مدينة العلمين الجديدة والاحتفال بالذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد من مدينة العريش بشمال سيناء.