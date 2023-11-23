نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة حنان مطاوع.. صدقي صخر يشارك صور من كواليس صوت وصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان صدقي صخر جمهوره مجموعة من الصور التي تجمعه بالفنانة حنان مطاوع، من كواليس مسلسل صوت وصورة، وذلك حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









صدقي صخر برفقة حنان مطاوع





وظهر صخر في الصور برفقة حنان مطاوع أثناء تصوير مشاهد تجمعهم خلال تصوير أحداث مسلسل صو وصورة.





وعلق على الصور قائلًا: " انتي أجمل حاجه محصلتليش في حياتي".





أحداث مسلسل صوت وصورة





المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى،فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى،أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدىالسباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.





أحدث أعمال صدقي صخر





انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم «أنف وثلاث عيون»، الذي يعتمد على رواية للكاتب إحسان عبدالقدوس، ويخرجه أمير رمسيس،ويكتبه وائل حمدي. ومن المقرر أن يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.





آخر أعمال صدقي صخر





يذكر أن آخر أعمال صدقي صخر كان مسلسل ريفو، الذي حاز على إعجاب الجمهور بشخصية «مروان»، والذي عرض على منصةwatch it. المسلسل من بطولة أمير عيد، ركين سعد، حسن أبوالروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ومحسن محي الدين. وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى أسماعيل.